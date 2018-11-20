МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Siemens AG во вторник сообщила, что получила заказ на 1,5 млрд фунтов (1,93 млрд долларов) на поставку 94 поездов лондонскому метрополитену. Это случилось после нескольких месяцев споров вокруг контракта, сообщает Dow Jones.

Метрополитен в июле отмечал свою заинтересованность подписать контракт с Siemens. Это побудило других производителей подвижных составов, в частности Hitachi Ltd. и Bombardier Inc., которые тоже претендовали на получение контракта, подать иск в Высокий суд Британии. В нем они утверждали, что в процессе заключения контракта были нарушения.

Иск привел к приостановлению исполнения решения, что помешало метрополитену официально подписать контракт с Siemens. Однако в начале ноября британский суд снял запрет, что привело к подписанию контракта.

Поезда будут обслуживать ветку метро Пикадилли. Их поставки, по информации Siemens, начнутся в 2023 году.