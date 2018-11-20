МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Boston Scientific Corp. сегодня сообщила, что договорилась о покупке британской медицинской фирмы BTG PLC за 3,3 млрд британских фунтов (4,24 млрд долларов). Тем самым она расширила свое присутствие в растущем секторе инвазивной медицины, сообщает Dow Jones.

Boston Scientific заплатит за каждую акцию BTG 840 пенсов, что на 37% выше вчерашней цены их закрытия. Сегодня акции BTG подскочили в цене на 33%.

По словам Boston Scientific, портфель хирургических решений BTG расширит ее собственные возможности в лечении рака и легочной эмболии. BTG владеет техникой имплантации в организм крошечных устройств при минимальном хирургическом вмешательстве. Например, ее спираль PneumRx используется в лечении легочной эмфиземы.

Boston Scientific пока не решила, как поступить с фармацевтическим бизнесом BTG, который приносит ей около трети выручки. Его основные продукты – противоядия, а самый популярный из них – вакцина CroFab, которую применяют при укусе гремучей змеи.

Продажи BTG за шесть месяцев, завершившихся 30 сентября, подросли в годовом сравнении на 12% до 495,7 млн долларов.

Рыночная капитализация Boston Scientific составляет почти 50 млрд долларов. Компания растет преимущественно за счет приобретений. За последние пять лет она купила более 20 фирм, при этом и сама побывала в роли объекта покупки. В июне The Wall Street Journal сообщила, что в приобретении Boston Scientific заинтересована Stryker Corp. Позднее Stryker сообщила, что не ведет переговоров, однако не стала отрицать, что рассматривала возможность покупки.

Boston Scientific – один из крупнейших производителей кардиостимуляторов и артериальных стентов. На этом рынке она соперничает с Medtronic PLC и Abbott Laboratories. Boston Scientific производит приборы для диагностики и лечения заболеваний коронарных артерий, а также для мониторинга работы сердца. Кроме того, она выпускает эндоскопы и аппаратуру для лечения легочных и желудочно-кишечных заболеваний.