МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Минтранс РФ прорабатывает вопрос открытия рейсов из Симферополя в Дамаск, заявил глава министерства Евгений Дитрих на полях форума "Транспорт России".

В середине октября крымская делегация посетила Сирию. В рамках визита был подписан меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утверждены планы совместных действий. В документах идет речь о создании торгового дома, судоходной компании, взаимных поставках товаров, налаживании авиасообщения между Сирией и Крымом.

"Прорабатываем", — сказал министр журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.