МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Программа субсидирования авиарейсов распространится на Забайкалье и Бурятию после включения этих субъектов в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО), заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"У нас программа субсидирования перевозок предусматривает специальные режимы для ДФО, для субъектов, входящих в его состав. Сейчас мы прорабатываем уточнение этой программы под вновь включенные в ДФО субъекты, естественно, будем оказывать помощь в перевозке. Мы предлагали увеличить объемы субсидирования авиаперевозок по нашим программам, в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры соответствующие средства на увеличение объемов субсидирования у нас предусмотрены", — рассказал Дитрих журналистам на полях форума "Транспорт России".

Он добавил, что в комплексном плане предусмотрено трехкратное увеличение финансирования субсидирования рейсов в периоде шести лет.