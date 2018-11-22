ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. "Черная пятница", которая в этом году выпадает на 23 ноября и в США дает официальный старт рождественским распродажам, открывает сезон повышенной покупательской активности, обеспечивающий до 30% годового дохода продавцов. РИА Новости проанализировало, как "черная пятница" превращается в "черный ноябрь" и становится все более виртуальной.

ВЫШЕ ДОХОД, БОЛЬШЕ ТРАТЫ

Согласно опубликованному Национальной ассоциацией ритейлеров США (NRF) прогнозу, в этом сезоне кошельки жителей Соединенных Штатов полегчают в среднем на почти 638 миллиардов долларов: 215 миллиардов уйдут на продукты питания, цветы и украшения, 154 миллиарда — на не связанные с праздниками покупки. Примечательно, что в прошлом году для обеспечения распродаж магазины наняли около полумиллиона временных сотрудников.

По прогнозам NRF, в среднем в предстоящий праздничный сезон американцы потратят 1007 долларов, что на 4,1% больше, чем годом ранее. "Впервые будет превышена сумма в одну тысячу долларов. Потребители уверены в себе: безработица находится на самом низком в истории уровне, растет заработная плата, и люди готовы тратить немного больше", — цитирует издание National Estate Investor представителя ассоциации Кэтрин Куллен. Насколько прогнозы оправдаются, станет известно на следующей неделе: во вторник NRF планирует обнародовать данные об итогах пяти дней общенародного шопинга.

Как отмечает основатель аналитической компании из Нью-Йорка Pro4ma Inc. Лиз Данн, прогнозы высоких продаж основаны, прежде всего, на здоровой экономике. "У потребителей есть работа. Им платят больше, чем годом раньше, и они оптимистично настроены в отношении экономики", — цитирует эксперта National Estate Investor. По ее оценке, предстоящий сезон распродаж будет "бодрым" и "более широким, чем раньше".

Дни распродаж становятся напряженным временем не только для покупателей, но и продавцов. Помимо грамотного распределения рабочей силы и расчета того, чтобы скидки не принесли убытки, рост потребительской активности в дни распродаж, предупреждают эксперты аналитической компании ID Analytics, сопровождается риском кредитных махинаций. Аналитики отмечают, что в ходе распродаж по случаю "черной пятницы" традиционно увеличивается число обращений клиентов по открытию кредита, среди которых потенциально могут быть мошенники.

"ЧЕРНЫЙ НОЯБРЬ"

Традиционно после "черной пятницы" наступает "киберпонедельник" — огромные скидки начинаются в интернет-магазинах, но сейчас эти два понятия смешались и сместились во времени. Эксперты соглашаются, что на фоне гонки продавцов за потребителем впору говорить о "черном ноябре": как отмечает сайт BlackFriday.com, который отслеживает динамику продаж в период рождественских скидок, онлайн-магазины начинают помечать свои товары надписью "sale" примерно за неделю до "черной пятницы". Следующий этап распродаж — предрождественская неделя, ее пик приходится на "зеленый понедельник" (10 декабря).

Согласно прогнозам NRF, в ноябрьской распродаже по случаю Дня благодарения в этом году примут участие около 164 миллионов американцев. Из них 23% (34 миллиона человек) намерены совершать покупки в День благодарения, тогда как 71% (116 миллионов человек) пойдут по магазинам или сядут за монитор онлайн-ритейлеров именно в "чёрную пятницу". Из общего числа опрошенных 41% (67 миллионов) планируют совершать покупки в субботу, получившую у специалистов название «суббота малого бизнеса», лишь 20% (32 миллиона) отправятся за покупками в воскресенье, а 46% (75 миллионов) планируют делать покупки в "киберпонедельник".

Эксперты интернет-портала BlackFriday.com указывают, что по мере того, как магазины не справлялись с наплывом покупателей в день Х, распродажи не только растянулись во времени, но во многом ушли в онлайн: нередко на сайтах магазинов скидки доступны и еще раньше, а сэкономленные суммы — больше. Так, розничный гигант Walmart предлагает скидки вплоть до 75% на самые популярные игрушки. Главной скидочной продукцией, за которой будут охотиться американцы, в эти дни станет техника, одежда и игрушки.

БЕЗГРАНИЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Согласно исследованию, проведённому Morning Consult pools, разные группы населения в 2018 году предпочтут разные дни распродаж. Чем моложе покупатель, тем чаще он предпочитает интернет-распродажи походам по магазинам. При этом женщины по-прежнему больше привязаны к реальным походам по магазинам, а вот мужчины делают выбор в пользу покупок онлайн.

Однако, отмечают аналитики, и эти границы становятся все более размыты: покупатель предпочитает удобство ценам и "магазины из стекла и бетона" знают об этом. "Вопрос больше не стоит в разделении онлайн покупок и похода в магазин. Люди совершают покупки все выходные где угодно", — комментирует ситуацию Куллен.

"Все большие торговые сети поняли это и стали игроками интернет-торговли, при этом также сохранив возможность встретить покупателя в реальном магазине", — отмечает сотрудник американского представительства консалтинговой компании Deloitte Род Сайдс.

Аналитики признают, что в выигрыше оказываются ритейлеры, которым удалось объединить обе реальности так, чтобы потребитель не задумывался о том, как именно он совершает покупки, он-лайн или в традиционном магазине. По расчетам экспертов, более 60% покупок в "черную пятницу" будет сделано он-лайн.

Ресурс BlackFriday.com в этом году предварительно отдает пальму первенства по предстоящим интернет-продажам компании Amazon. Ведущий экономист вашингтонского аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт Макдоналд в беседе с РИА Новости отметил, что хотя эта компания и является одним из главных бенефециаров ноябрьских распродаж, традиционные ритейлеры также не останутся в стороне. Впрочем, Walmart, Costco, Walgreens и другие постепенно адаптируются к новой реальности в области интернет-продаж, что и помогает этим сетям держаться на плаву и сохранять конкурентную среду, уверен эксперт.

В любом случае, 39% опрошенных Morning Consult pools заявили, что "черная пятница" для них — это не столько шопинг, а, скорее, развлечение.

"Независимо от того, отправится ли покупатель в магазины после поедания индейки или в на просторы онлайн в понедельник, он будет участвовать в распродажах все эти длинные выходные, а ритейлеры будут готовы удовлетворить спрос", — заверил президент NRF Мэтью Шей (его слова приводятся в релизе организации). "Розничная торговля — это динамичная, быстро растущая и конкурентоспособная отрасль, но одно можно сказать наверняка: потребитель — тот кто остаётся в выигрыше, независимо от того, в какой день или в каким способом он совершает покупки", — заключил он.