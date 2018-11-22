МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак подтвердил, что решение о грузотарифах РЖД пересмотрено не будет.

"Нет, на совещании поддержали решение ФАС", — ответил Козак журналистам на соответствующий вопрос.

Вице-премьер Максим Акимов 21 ноября заявил, что вероятность пересмотра решения по грузовым железнодорожным тарифам близка к нулю.

Грузовые тарифы РЖД в 2019 году индексируются на 3,5%. Кабмин также принял решение о сохранении экспортной надбавки к грузотарифу РЖД в размере 8% за исключением нефтепродуктов и алюминия, а также увеличение тарифа на порожний пробег полувагонов на 6%. При этом СМИ писали, что, в частности, грузоотправители предлагают другие варианты повышения тарифа.