БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 ноя — ПРАЙМ. Пассажиры чартерного рейса авиакомпании "ИрАэро", которые из-за технической неисправности самолета третьи сутки не могут вылететь с китайского острова Хайнань в Хабаровск, должны отправиться в пункт назначения в понедельник, сообщает пресс-служба правительства Приамурья со ссылкой на авиаперевозчика.

В пятницу представитель "ИрАэро" сообщил РИА Новости, что самолет, который должен был в четверг доставить в Хабаровск 280 туристов с китайского острова Хайнань, по техническим причинам задерживается в аэропорту Хайкоу.

"Ориентировочное время вылета рейса из Хайкоу в Хабаровск 26.11 в 01.00 местного времени. Также авиакомпания "ИрАэро" обязуется оплатить все расходы по перевозке пассажиров до конечного пункта. По информации компании, все туристы расселены в отелях 4 и 5 звезд, обеспечены трехразовым питанием. Сегодня за счет туркомпании для них организована экскурсия", — сообщает пресс-служба.

Со ссылкой на компанию-перевозчика сообщается также, что причиной задержки рейса стала неисправность гидронасоса, который был заказан 23 ноября в Гонконге.

"Транспортная компания предоставила накладные, подтверждающие факт отправки гидронасоса, но, как выяснилось впоследствии, ввиду человеческого фактора он не был отправлен из Лондона в Гонконг и, следовательно, в Хайкоу", — уточняется в информации.

Ожидается отправка запчасти из Лондона, на замену детали потребуется около 8 часов.

Среди туристов — 30 человек из Амурской области.

Как сообщается на сайте Хабаровского аэропорта, авиакомпания "ИрАэро" начала выполнять чартерные перелеты из Хабаровска на китайский остров Хайнань в Хайкоу с 9 ноября этого года. Прилет из Хайкоу в Хабаровск — по четвергам, вылет из Хабаровска — по пятницам. На рейсах задействованы широкофюзеляжные Boeing 777-200ER вместимостью 371 пассажир.