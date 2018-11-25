БАРНАУЛ, 25 ноя — ПРАЙМ. Более 150 пассажиров рейса Барнаул — Москва авиакомпании "Аэрофлот" спустя сутки вылетели из краевого центра в Москву, сообщили в воскресенье РИА Новости в справочной аэропорта.

"Пассажиры субботнего рейса SU-1433 вылетели в воскресенье в 20.15 (16.15 мск), из-за плохой погоды задержка рейса составила более 24 часов. Все пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены питанием", — сказал представитель аэропорта.

Также, по его словам, аэропорт Барнаула принял и уже отправил все задержанные московские рейсы, в настоящий момент работает в штатном режиме.

В Алтайском крае вторые сутки снегопад, метель, ограниченная видимость, при порывах ветра — нулевая. Скорость ветра 16 м/с, местами порывы до 25 м/с.