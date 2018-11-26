МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. "Роснано" выходит из капитала крупнейшего российского инвестора в солнечную энергетику ГК "Хевел", долю в 49% выкупит "Реам Менеджмент" Михаила Сиволдаева, экс-менеджера "Реновы" Виктора Вексельберга, сообщил гендиректор ГК "Хевел" Игорь Шахрай.

Как следует из материалов ЕГРЮЛ, по состоянию на 15 августа 2018 года 46% долей в "Хевеле" владела Beluna Investments Limited, 5% принадлежит компании ООО "Реам Менеджмент".

"Один из наших акционеров — компания "Реам Менеджмент", — сказал Шахрай в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос о покупателе 49%.

При этом цену сделки он не назвал. "Нам известно только, что "Реам Менеджмент" взял для этого банковский кредит на рыночных условиях. Насколько мне известно, сделку планируется закрыть в этом году. "Роснано" останется кредитором, и мы продолжим возвращать сформированную перед ней задолженность по утвержденному графику", — сказал гендиректор ГК "Хевел".

Группа компаний "Хевел" является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург) — крупнейшая в России профильная научная организация, занимающаяся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.