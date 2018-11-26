МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Рост онлайн-покупок и увеличение расходов малообеспеченных американцев способствовали удачному началу праздничного сезона. Правда, согласно первым отчетам, посещаемость традиционных магазинов продолжила свое затяжное снижение, говорится в статье Dow Jones.

Согласно оценке RetailNext, в период Дня благодарения и "черной пятницы" посещаемость магазинов в США упала на 5-9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. RetailNext использует камеры, чтобы отслеживать посещаемость торговых центров и отдельных магазинов. По оценке ShopperTrak, снижение посещаемости в этот двухдневный период было не таким резким – примерно на 1% к прошлому году.

Все больше покупок совершается онлайн, поскольку магазины размещают на сайтах множество выгодных предложений, и все большее число потребителей, даже с минимальными зарплатами, используют для покупок смартфоны. Согласно оценке Adobe Systems Inc., которая отслеживает активность на тысячах сайтов, интернет-продажи со среды по пятницу выросли к прошлому году на 26,4% — до 12,3 млрд долларов.

Гендиректор Walmart U.S. Грег Форан заявил в одном из интервью, что покупатели с низкими доходами стали чувствовать себя увереннее в связи с падением цен на бензин, ростом зарплат и спроса на рабочую силу.

"С учетом всего этого можно сказать, что большинство американцев, которых мы обслуживаем, живут хорошо", – заявил он в День благодарения.

За прошедший год зарплаты работников с низкими доходами наконец выросли после длительной стагнации, продолжавшейся большую часть прошедшего десятилетия, когда экономика восстанавливалась. По данным Министерства труда, в розничном секторе, к которому относятся одни из крупнейших работодателей с должностями с почасовой оплатой, зарплаты во 2-м квартале, выросли на 3,8% тогда как зарплаты в сегменте профессиональных услуг увеличились только на 3%.

Пусть расходы более состоятельных семьей год от года кардинально не меняются, повышение почасовой оплаты на 1-2 доллара могло в период праздников существенно увеличить покупательную способность домохозяйств с низкими и средними доходами. Возможно, этот тренд станет очевиднее позже, поскольку в черную пятницу многие работники отрабатывали длинную смену.

Длительное имущественное расслоение помогает некоторым ретейлерам, обслуживающим покупателей с низкими доходами, противостоять Amazon.com Inc., поскольку их клиенты реже покупают онлайн. Согласно Forrester, за последние 3 месяца онлайн-покупки совершили около 57% онлайн-покупателей с доходами не более 35 000 долларов на домохозяйство, в то время как всего онлайн-покупки совершили 70% потребителей.

В целом, онлайн-покупки в праздничные выходные резко выросли, поскольку потребители стремились совместить семейный досуг с выгодными приобретениями. Даже те покупатели, которые пришли в магазины, совершили многие их своих покупок онлайн. Как сообщила Adobe, в День благодарения и черную пятницу объем онлайн-заказов, полученных в магазинах, вырос на 73% по сравнению с прошлым годом.

Однако не все американцы стали чувствовать себя увереннее. Как указывают экономисты, со времени рецессии домохозяйства с низкими доходами сталкиваются с ростом затрат и восстанавливаются медленнее, чем более богатые домохозяйства.

Как считает Дэвид Уэйл, декан Школы социальной политики и управления Хеллера при Университете Брэндайса и бывший чиновник администрации Обамы, "зарплаты растут, но реальные зарплаты в этих доходных группах не увеличиваются" в связи с ростом арендной платы, затрат на здравоохранение и инфляцией. "Жизнь становится все дороже", – добавил он.