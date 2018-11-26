МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Временно исполняющий обязанности генерального директора Audi Брэм Шот займет эту должность на постоянной основе, назначение вступит в силу в четверг. Об этом пишет газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на осведомленные источники, сообщает Dow Jones.

Совет директоров Audi предполагал назначить на этот пост руководителя BMW Маркуса Дюзманна. Однако, по сведениям Suddeutsche Zeitung, тот не сможет принять предложение до 2020 года из-за правил, ограничивающих переход в конкурирующие компании.