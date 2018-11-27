МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Аномально теплый октябрь в этом году сдвинул привычный для отечественных продавцов одежды и обуви пик сезона. Опрошенные РИА Новости участники рынка рассказали, повлияет ли затянувшееся почти до ноября "бабье лето" на годовые результаты компаний и ассортимент новогодних распродаж.

Октябрь в этом году по температуре воздуха оказался существенно теплее, чем в прошлые годы. Более того, последнее воскресенье месяца побило рекорд тепла сразу в трех южных регионах Западной Сибири – в Новосибирской области, Республике Алтай и Алтайском крае. Продолжительное "бабье лето" радовало и жителей центральных регионов. Как отметили в столичном Метеобюро, такие теплые октябри случаются в Москве в среднем 1 раз в 10 лет, а в 21-м веке таких случаев было всего два.

"Теплая затянувшаяся осень отразилась на продажах, да и в целом упал трафик в торговых центрах, что достаточно логично: люди предпочли шоппингу осенние прогулки на свежем воздухе. Падение трафика было на уровне 11,8% по сравнению с прошлым годом. Думаем, что от такой аномально теплой осени выиграли только кафе и рестораны с летними верандами", — сказал директор по коммуникациям федеральной сети магазинов обуви и аксессуаров Zenden Александр Милых.

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

В группе компаний "Обувь России" (Westfalika и "Пешеход") отметили, что погода повлияла на продажи зимнего ассортимента, в частности в Центральной части России и на Урале. Наиболее острые снижения продаж были зафиксированы в Москве и Петербурге, добавили в Zenden.

Вместе с этим двукратный рост продаж в сентябре-октябре по сравнению со средними показателями "Эконики" показала Сибирь, рассказала директор по маркетингу сети Ирина Зуева. Подобная динамика продаж, в частности, объясняется ранним первым снегом и закрытием нерентабельных точек, добавила Зуева.

"С учетом погодного фактора, объем продаж был сопоставимым уровню прошлого года. Если бы погода соответствовала той же, которая была в 2017 году, мы бы приросли в продажах значительно больше и дали результаты по выручке и по конверсии выше, чем они получились в этом году", — продолжила директор по маркетингу сети "Эконика".

В свою очередь холодный ноябрь стал для "Эконики" одним из лучших месяцев 2018 года. С 1 по 18 ноября прирост выручки составил 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года. "В сентябре и октябре выручка в регулярной сети по сопоставимому сезону составила плюс 8%", — привела цифры Зуева.

В интернет-магазине одежды и обуви Wildberries, наоборот, зафиксировали увеличение оборота в осенний сезон. "Спада в динамике продаж мы не заметили, напротив, в сентябре этого года общие продажи на Wildberries выросли на 80% относительно сентября 2017 года", — рассказал руководитель отдела рекламы площадки Егор Пчелинцев.

РАСПРОДАЖИ ПО ПЛАНУ

Теплая осень никак не повлияет на решение ритейлеров устраивать рождественские и новогодние распродажи, заверили РИА Новости в Zenden, Wildberries, "Обуви России" и "Эконике".

"Итоги осени на рождественские распродажи никак не повлияют. Они готовятся заранее, подбирается ассортимент, оформляются витрины и так далее. Связи никакой нет", — пояснили в Zenden.

Тем не менее, ритейлеры не исключают влияние аномально теплой осени на финансовые результаты года. "Повлиять может. Но для того чтобы выйти на планы, до конца года еще есть время. Своей активностью, предложениями для клиента и программами скидок мы постараемся свести последствия от теплой осени к минимуму", — рассказал представитель Zenden.

"Сдвиги внутри сезонов возможны, однако в целом на результаты по году они оказывают мало влияния", — отметили в "Обуви России". Как уточнили в компании, сгладить сезонность им позволили сопутствующие товары.

В обувной сети "Эконика" оптимистично смотрят на перспективы продаж последних двух месяцев года. "Мы прогнозируем прирост выручки 15% также и в декабре", — сказала Зуева.

Однако синоптики пока не торопятся обнадеживать российских ритейлеров. Как в середине ноября сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, предстоящий декабрь в Москве также ожидается теплее обычного.