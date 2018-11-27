МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО девелоперского бизнеса АФК "Система" за девять месяцев сократилась на 22,7% — до 325 миллионов рублей, говорится в отчетности АФК.

Выручка выросла на 30,5% — до 9,646 миллиарда рублей, операционная прибыль – на 45,6%, до 2,1 миллиарда рублей.

За третий квартал девелоперский бизнес получил чистую прибыль в 162 миллиона рублей против убытка в 54 миллиона годом ранее.

"В третьем квартале 2018 года продажи недвижимости "Лидер-инвеста" в Москве выросли на 48,9% год-к-году и составили 13,1 тысячи квадратных метров, а поступления от продажи недвижимости достигли 2,7 миллиарда рублей", — сообщается в нем. Выручка девелопера выросла на 282% — до 2,5 миллиардов рублей.

В третьем квартале 2018 года выручка рентных активов АФК "Система" ("Бизнес-Недвижимость" и ее дочерняя компания "Мосдачтрест") увеличилась на 58% в годовом выражении — до 1,3 миллиарда рублей в основном в связи с ростом поступлений от продаж АТС. Чистая прибыль осталась на уровне третьего квартала 2017 года, добавляется в материалах.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 64,2% акций компании.