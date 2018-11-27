МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Будущее ранка недвижимости в России и в мире обсудили эксперты в ходе конференции "Девелопмент будущего: от фантазии к действию", которую провел Сбербанк.

Старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов отметил, что Сбербанк является кредитором каждого четвертого квадратного метра коммерческой недвижимости в России.

"Мы имеем опыт как финансирования строительства, так и управления в этой сфере. И, безусловно, нам важно понимать, что ждет ее в будущем, причем достаточно отдаленном. Билл Гейтс как-то сказал, что мы всегда переоцениваем события, которые могут произойти в ближайшие 2 года, и недооцениваем то, что может произойти в ближайшие 10–15 лет. Именно поэтому мы пригласили экспертов обсудить развитие рынка недвижимости в перспективе 15–20 лет", — сказал он.

Одной из ключевых ценностей Сбербанка является формирование лучшего клиентского опыта, заявила управляющий директор департамента крупнейших клиентов Сбербанка Наталья Шемановская.

"Мы собрали международных экспертов и ряд основных игроков рынка, чтобы в открытой дискуссии обменяться мнениями о цифровизации отрасли и об ожиданиях по изменениям в финансовых решениях в перспективе 15-20 лет, для предложения в итоге инновационных финансовых продуктов, предвосхищающих ожидания клиентов. Наши коллеги из дирекции развития цифрового бизнеса рассказали о создании Экосистемы банка и тех цифровых услугах, которые Банк готов предложить своим клиентам уже сегодня", — отметила Шемановская.

На конференции обсудили будущее различных сегментов недвижимости. Говоря о жилой недвижимости, Лео Ло, основатель Asia PropTech, акцентировал внимание на том, что компании уже сейчас должны учитывать уровень интеграции современных технологий в повседневную жизнь молодежи.

"Сегодня молодые люди готовы делить квартиру площадью 30–40 квадратных метров на 5-7 человек (co-living) и расширять небольшое жилое пространство с помощью очков виртуальной реальности", — сказа он. Именно такой проект предложили его компании студенты одного из азиатских вузов.

Генеральный директор MallTech Николай Артеменко рассказал о тенденциях в сегменте торговой недвижимости. По его словам, важнейшей составляющей стратегии девелоперов становится клиентский опыт, а именно создание наилучших условий, сервисов и впечатлений на протяжении всего пути покупателя. Другими важными трендами являются взаимопроникновение online и offline на протяжении всего маршрута покупателя, а также переход к принятию решений, основанных на данных, и создание Экосистемы между ТРЦ, банками, арендаторами и посетителями.

По прогнозу топ-менеджера, рынок торговой недвижимости ожидает консолидация, эпоха слияний и поглощений. Игроки будут переходить от экспансии к переделу доли рынка, а конкуренция будет разворачиваться не между ТРЦ, а между платформами ТРЦ.

"Cкучные торговые центры умрут, а веселые выживут. По оценке специалистов, через несколько лет 50% моллов будут занимать развлечения, зоны отдыха и питания", — рассказал он.

Артеменко также добавил, что блокчейн уже работает на рынке недвижимости. "Перспективны вложения в Big Data и Al для рынка недвижимости. В будущем возможны схемы, когда вам будет предоставляться некое пространство, а с вас взамен будут собираться данные", — считает он.

По словам Игоря Богородова из Raven Russia, сегмент складской недвижимости идет в будущее не такими быстрыми шагами, но и здесь в ближайшие 5-7 лет произойдут изменения. "Склады будут роботизироваться. Однако сокращение их площадей вряд ли произойдет. Они будут большими, но не высокими, для более оперативного перемещения товаров", — добавил он.

Говоря о перспективах развития коммерческой недвижимости, эксперты остановились на явлении "гибкого офиса" (аренда офисного пространства на срок проекта или под конкретную сделку) и коворкинга. Обсуждался вопрос, не убьют ли такие компании, как Wework (работают по принципу Uber, не владеют недвижимостью, а зарабатывают, как агрегатор), традиционный девелопмент. Эксперты сошлись во мнении, что они займут свою долю рынка, но не поглотят его.

"Уберизации (от Uber) рынка коммерческой недвижимости не будет. Сегодня на рынке труда "гибкие рабочие договоры" составляют примерно 15%. По прогнозам, к 2030 году их количество удвоится. То есть огромного прорыва в этой области не будет, а значит, и потребность в гибком офисе и коворкинге, которые предлагают компании, работающие по принципу Uber, не будет такой высокой", — заключила Наталия Тишендорф из компании JLL.