ДУБАЙ, 27 ноя — ПРАЙМ. Авиакомпания Qatar Airways увеличивает количество рейсов в Иран, начиная со следующего года, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.

В феврале Qatar Airways начинает полеты в Исфахан, который станет четвертым пунктом назначения в Иране для этой авиакомпании. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю на самолетах Airbus A320.

Также авиакомпания вводит три дополнительных рейса в неделю в Шираз и два дополнительных рейса в Тегеран, начиная с января. После этого количество рейсов из Дохи в иранскую столицу увеличится до трех в день.

"Запуск этих новых рейсов является еще одним доказательством заинтересованности Qatar Airways в Иране, а также расширения нашей сети на этом бурно развивающемся рынке", — заявил главный исполнительный директор авиакомпании Акбар аль-Бакер.

Ранее о прекращении рейсов в Иран из-за санкций США объявили европейские компании British Airways и Air France. Вашингтон угрожает закрыть сотрудничающим с Ираном компаниям доступ к американскому рынку.