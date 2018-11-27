МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Первый летный образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В передан на летные испытания, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина.

"Двадцать седьмого ноября на воронежском авиастроительном предприятии ПАО "ВАСО" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК) прошла процедура передачи первого летного образца Ил-112В на летно-испытательную станцию (ЛИС)", — сказали в "Ильюшине".

На ЛИС ВАСО специалисты ПАО "Ил" проведут весь комплекс так называемых аэродромных отработок перспективного легкого военно-транспортного самолета. По итогам будет дано заключение о готовности Ил-112В к первому полету.