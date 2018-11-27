МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Четыре южные станции Сокольнической линии Московского метрополитена временно закрыты на вход во вторник вечером из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичного метро.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил, что мужчина погиб, упав на рельсы на станции "Юго-Западная" столичного метро. На южном участке Сокольнической линии были увеличены интервалы движения поездов в обе стороны, уточняли ранее в метрополитене.

"Станции метро "Румянцево", "Саларьево", "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского" временно закрыты на вход из-за инцидента с пассажиром на станции "Юго-Западная", — сообщается в официальном аккаунте метро в Twitter.

Позднее в пресс-службе метрополитена агентству "Прайм" сообщили, что движение на южном участке Сокольнической линии оперативно ввели в график после инцидента. "Станции "Румянцево", "Саларьево", "Юго-Западная" и "Проспект Вернадского" продолжили работу в штатном режиме после непродолжительного закрытия на вход", — сказали представители пресс-службы.