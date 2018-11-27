МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Движение поездов на Сокольнической линии Московского метрополитена вводится в график после инцидента с пассажиром во вторник вечером, южные станции, ранее закрытые на вход, вновь работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичного метро.

Представитель экстренных служб столицы ранее сообщил, что мужчина погиб, упав на рельсы на станции "Юго-Западная" столичного метро. Четыре южные станции "красной" ветки метрополитена были временно закрыты на вход после инцидента с пассажиром.

"Станции метро "Румянцево", "Саларьево", "Юго-Западная", "Проспект Вернадского" работают в штатном режиме. Вводим в график движение поездов на Сокольнической линии", — говорится в сообщении метро в Twitter.