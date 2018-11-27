МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" в ближайшее время не планирует инвестировать в сферу ритейла, сообщил президент корпорации Андрей Дубовсков.

"Говоря о секторах, в которые мы собираемся инвестировать — в первую очередь, мы собираемся инвестировать в наши традиционные сектора, такие как здравоохранение, целлюлозно-бумажный сектор, агросектор, телекоммуникации. Но мы не собираемся инвестировать в ритейл и другие нестабильные секторы", — сказал Дубовсков во время телефонной конференции.

Кроме того, по его словам, АФК рассматривает "хорошие M&A возможности" в сфере недвижимости.

По данным АФК, инвестиции корпорации в третьем квартале составили 9,2 миллиарда рублей. Расходы включают вложения в глобальные высокотехнологичные стартапы и инвестиционную недвижимость в Европе через платформу фондов. При этом на погашение долга было направлено 11,1 миллиарда рублей. Таким образом, чистый долг АФК на конец сентября составил 213,7 миллиарда рублей (снижение на 6,7% по сравнению со вторым кварталом).

Несмотря на такие инвестиции, цели по снижению долга остаются прежними, отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК Владимир Травков. "Мы до сих пор сфокусированы на снижении долга. И мы ожидаем, что наш уровень долга до мая 2019 года будет около 190 миллиардов рублей. И в течение 2019 года — к концу года ожидаем около 150 миллиардов рублей", — рассказал он.

АФК "Система" — инвестхолдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, розничной торговли, сельского хозяйства, недвижимости, туризма, медицинских услуг и ряда других. Основной акционер АФК Владимир Евтушенков владеет 61,7% акций компании. В виде глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже торгуется около 17,6% акций, в обращении на Московской бирже — 14,8% акций.