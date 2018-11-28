С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя — ПРАЙМ. Пожар на дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Петербурге не повлияет на сроки завершения его строительства, сдача намечена на лето 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Адмиралтейские верфи".

"На сроки завершения строительства ледокола пожар не повлияет, мы абсолютно в графике. Сдача ледокола намечена на лето 2019 года", — сказала собеседница агентства.

Пожар произошел примерно в 19.00 27 ноября. Было обнаружено возгорание на 3 и 4 палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Пожар был локализован в 21.10 мск, в 22.15 — полностью ликвидирован. В результате произошедшего пожара пострадал один человек, который получил ожог рук и частей тела, в связи с чем госпитализирован в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара. По предварительным данным, возгорание произошло в ходе несоблюдения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате пожара были повреждены внутренняя обшивка, проводка, электрооборудование, что причинило ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей.