МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-октябре нарастили перевозки пассажиров на 10,4%, до 99,194 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

Пассажирооборот за отчетный период составил 243,8 миллиарда пассажиро-километров, что больше аналогичного показателя за прошлый год на 10,3%.

В октябре авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 12,4%, до 10 миллионов человек. Пассажирооборот увеличился на 11,5%, до 24,4 миллиарда пассажиро-километров.

Авиакомпания "Аэрофлот" в январе-октябре перевезла 29,915 миллиона пассажиров, что на 8% больше, чем годом ранее.