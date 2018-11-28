МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль ювелирной компании Tiffany&Co по итогам первых трех кварталов 2018-2019 финансового года, завершившихся 31 октября, увеличилась в годовом выражении на 23,9%, до 381,9 миллиона долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,08 доллара против 2,46 доллара за акцию годом ранее. Выручка компании увеличилась на 10,1% и составила 3,122 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании по итогам третьего квартала фингода составила 94,9 миллиона долларов, уменьшившись в годовом выражении на 5,3%. Разводненная прибыль на акцию за три месяца составила 0,77 доллара против 0,8 доллара годом ранее. Квартальная выручка выросла на 3,7%, до 1,012 миллиарда долларов.

"Мы считаем, что у нас есть значительные возможности для развития в качестве географически диверсифицированного люксового бренда, и не отвлекаемся на такие внешние факторы, как негативные последствия укрепления доллара или колебания уровня туристических расходов", — заявил гендиректор компании Алессандро Больёло (Alessandro Bogliolo), слова которого приводятся в релизе.

Компания отметила рост продаж за отчетный период во всех основных регионах. В странах Северной и Южной Америки продажи в третьем квартале выросли на 5%, в странах Европы — на 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — на 4%, в Японии — на 2%. За три квартала фингода компания открыла девять брендовых магазинов, три магазина были закрыты.

Tiffany & Co., основанная в 1837 году, занимается производством ювелирных изделий, предметов роскоши и аксессуаров. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. По состоянию на 31 октября 2018 года число магазинов компании составляет 321 единицу.