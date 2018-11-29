МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Сертификация самолета МС-21 Росавиацией перенесена с мая 2019 года на июль 2020 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сертификация самолета в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA) сдвинута на декабрь 2021 года, отмечает издание. По данным газеты, инициаторами переноса стал разработчик МС-21 — АО "Корпорация "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), — объявивший об этом представителям Росавиации и EASA на встрече менеджеров проекта.

"Росавиация проинформирована о сдвиге письмом корпорации "Иркут". Сроки получения сертификата определяет заявитель, задача сертифицирующего органа — дать оценку соответствия нормам типовой конструкции воздушного судна", — сказали газете в ведомстве. Два топ-менеджера авиапрома уточнили, что причина опоздания "в чисто производственной плоскости". "Нужно чуть больше времени на комплексные испытания отдельных узлов и агрегатов машины", — добавил один из них.

Речь идет о выдаче сертификата типа — базового документа, подтверждающего соответствие воздушного судна нормам летной годности. Без сертификата корпорация "Иркут" не может выпустить МС-21 на рынок. Источник в Росавиации подчеркнул, что "Иркут" не выдерживает сроки, исходно зафиксированные в графике. Другой источник газеты, знакомый с ходом сертификации, рассказал, что 20 ноября в Минпромторге прошло совещание по новым срокам испытаний и работ.

В самом "Иркуте" говорят, что сейчас два МС-21 проходят летные сертификационные испытания, сборка и монтаж систем третьего самолета завершены. В ОАК уточняют, что поставка первых МС-21 будет произведена в 2020 году (раньше речь шла о 2019 годе).

Как отмечает газета, возможны и другие задержки. По данным ее источника в отрасли, на сентябрьской встрече EASA заявило об отказе признавать результаты сертификации Росавиации. Если EASA не изменит решение, "Иркуту" придется оплачивать цикл испытаний (несколько сотен вылетов) в Европе, поясняет он. В EASA и Межгосударственном авиационном комитете, до 2016 года занимавшемся сертификацией авиатехники, не ответили газете.