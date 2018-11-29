МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever сообщил о назначении нового главы компании с 1 января 2019 года.

"Главный исполнительный директор (CEO) Пол Полман (Paul Polman) принял решение покинуть компанию. Алан Джоуп (Alan Jope), который на данный момент является президентом сегмента личной гигиены (Beauty & Personal Care) назначен на эту должность с 1 января 2019 года", — говорится в релизе компании.

Полман будет оказывать поддержку в переходный период — в течение первого полугодия следующего года, и покинет компанию в начале июля. Полман возглавляет компанию более 10 лет, а его опыт работы в сфере производства потребительских товаров составляет почти 40 лет.

Джоуп с 2014 года возглавляет подразделение Beauty & Personal Care, крупнейшее в компании. Руководящие должности в Unilever занимает с 2011 года. Четыре года руководил подразделением компании в Северной Азии, был президентом отдела по России, Африке и Ближнему Востоку, а также более 10 лет проработал в различных сферах Unilever в США. Его карьера в фирме началась еще в 1985 году.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них — Lux, Sunsilk, Timotei, Denim, Dove, Rexona, Domestos, Knorr, Lipton, Brooke Bond. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.