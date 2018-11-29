МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в октябре уменьшилось по сравнению с показателем годичной давности на 9,8% — до 140,374 тысячи штук, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

При этом производство автомобилей для внутреннего рынка в отчетном месяце опустилось в годовом исчислении на 12,1%, до 24,246 тысячи штук, а машин, направляемых на экспорт — на 9,3%, до 116,128 тысячи авто. На экспорт в октябре 2018 года пришлось 82,7% произведенных в Великобритании автомобилей.

С начала года в Великобритании было выпущено 1,312 миллиона автомобилей, что на 6,9% меньше по сравнению с уровнем января-октября предыдущего года.

"Пятый подряд месяц снижения производства автомобилей в Великобритании, несомненно, вызывает обеспокоенность. Тут играют роль сразу несколько факторов, при этом очевидное существенно влияние оказывает неопределенность для бизнеса и потребителей", — приводятся в релизе слова главы SMMT Майка Хоуза (Mike Hawes). Он добавил, что Европа является крупнейшим торговым партнером Великобритании и заключение соглашения по выходу страны из ЕС (Brexit), которое обеспечит свободные торговые отношения, имеет крайне важное значение для будущей стабильности автомобилестроительной отрасли.

Британия должна выйти из ЕС к концу марта 2019 года. В середине октября кабинет министров Великобритании утвердил проект итогового соглашения с ЕС, но документом остались недовольны как противники Brexit, так и его сторонники. В минувшее воскресенье Лондон и Брюссель заявили, что окончательно согласовали текст соглашения и изменению он не подлежит. Если парламент не утвердит в ближайшее время текст соглашения, то Великобритания может покинуть ЕС без сделки, что негативно скажется на ситуации в стране.