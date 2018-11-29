МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев своим постановлением отменил обязанность устанавливать знак "Шипы" на автомобили.

"Внесенными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины", — говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте кабмина.

Обязанность устанавливать знак была закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.

Как ранее сообщили в МВД РФ, опознавательный знак "Шипы" на автомобилях утратил свою актуальность и все профильные ведомства уже согласовали проект постановления правительства об отмене обязанности водителей по его установке.