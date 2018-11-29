МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы Новороссийский морской торговый порт (НМТП) по МСФО в январе-сентябре 2018 года сократилась на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 215,698 миллиона долларов, сообщает компания.

Выручка компании за период выросла на 8% и составила 712,5 миллиона долларов. Показатель EBITDA достиг 215,9 миллиона долларов, увеличившись на 6,3% в годовом выражении.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области.