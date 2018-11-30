МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Строительство железной дороги Северный широтный ход (Обская – Салехард – Надым) на Ямале стоимостью 130,5 миллиарда рублей может затянуться из-за отложенных сроков финансирования выкупа земли под проект, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Чтобы реализовать проект, государство и инвесторы в октябре подписали концессионное соглашение. По нему Росжелдор должен обеспечить стройку землей. Но уже в ноябре в проект бюджета на 2019–2021 годы были внесены поправки, и Росжелдор лишился денег на выделение участков для строительства, рассказали сотрудник одной из подведомственных Минтрансу организаций и два человека, близких к проектной компании. Расходы отложены до следующего трехлетнего периода – после 2021 года. При этом по концессионному соглашению предоставление участков должно начаться с 2019 года, сказал изданию источник, близкий к проекту.

По закону предоставление земельных участков концессионеру – обязанность концедента, а также, как правило, отлагательное условие для начала работ концессионером по договору, говорит партнер Herbert Smith Freehills Ольга Ревзина. Отсутствие бюджетных средств на выполнение нужных работ для формирования участков не освобождает концедента (государство) от исполнения его обязанности по выкупу земли и не может быть поводом для перекладывания ее на концессионера (инвесторов).

Проект реализует компания СШХ (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест"). На земельно-имущественные отношения было предусмотрено примерно 900 миллионов рублей. На фоне общей стоимости проекта сумма значительная, но не критичная, ее можно найти, говорит участник правительственных совещаний. Например, проектная компания или РЖД могут привлечь бридж-кредит. Но если концессионеру придется самому договариваться о дополнительном финансировании с банками, на это уйдет много времени, а сроки реализации проекта, скорее всего, увеличатся, считает партнер EY Дмитрий Ковалев.

Основную часть финансирования планировал предоставить синдикат из пяти банков — Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, ВЭБа и ЕАБР. Проекту нужен кредит на 97,2 миллиарда рублей. Банки – участники синдиката пока не получили уведомления от концессионера об изменениях, сообщили газете сотрудники двух из них.

Представитель ВТБ отметил, что, если информация подтвердится, банк будет обсуждать возможные решения с концессионером и другими банками – участниками синдиката. ЕАБР готов рассмотреть возможность предоставления бридж-кредита и другого дополнительного финансирования проекту, если концессионер за ним обратится. Положительное решение будет, если он сможет соблюсти требования, передал через представителя зампред правления ЕАБР Андрей Крайний. Представитель Газпромбанка не ответил на запрос, ВЭБа и Сбербанка – отказались от комментариев.

Не исключено, что деньги в бюджете еще окажутся к концу 2019 года. Но если все же понадобится кредит, разбираться с проблемой придется мажоритарному акционеру, сказал собеседник газеты, близкий к РЖД. 900 миллионов рублей – неподъемная сумма для строителя, и брать бридж-кредит никому из участников проекта не хотелось бы. Главный распределитель денег в таких случаях – Минтранс. Он определяет, на что направляются средства, и решает, как их перераспределять, отметил представитель Минфина.