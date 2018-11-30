ТОКИО, 30 ноя — ПРАЙМ. Окружной суд Токио продлил на 10 дней срок задержания гендиректора Renault и руководителя альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает агентство Киодо.

По его данным, задержание продлено по просьбе прокуратуры для расследования обвинений против Гона, которого подозревают в нарушении финансового законодательства Японии.

Задержание Гона продлили в преддверии встречи президента Франции Эммануэля Макрона с японским премьером Синдзо Абэ на полях саммита "двадцатки" (G20) в Буэнос-Айресе.

Как сообщила в пятницу газета "Майнити", министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр провел в Париже 22 ноября переговоры с министром экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко и потребовал предоставить данные о расследовании дела Гона, обеспечить его транспарентность. Как отмечает газета, японская сторона вряд ли с этим согласится.

Карлос Гон был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы, в частности те, которые ему полагаются после ухода в отставку. Согласно японскому законодательству, выходное пособие также должно быть задекларировано, как только станет известна его сумма.

Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллионов долларов).