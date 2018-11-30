МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Volkswagen AG и британская сеть супермаркетов Tesco PLC развернут в розничных магазинах компании крупнейшую в Великобритании сеть по зарядке электромобилей, сообщает Dow Jones.

Компании заявили в пятницу, что за следующие 3 года установят более 2400 станций зарядки в 600 магазинах Tesco. Клиенты смогут подзаряжать свои автомобили бесплатно с помощью стандартной зарядки или оплатить более быструю зарядку.

Volkswagen заявила, что этот план согласуется с ее целью продавать 1 млн электромобилей в год к 2025 году. Как сообщает BBC, немецкий автопроизводитель продал 1350 электромобилей в Великобритании с момента запуска двух электрических моделей 4 года назад.

В 2019 году Volkswagen запустит в Великобритании линейку полностью электрических моделей ID.

План Volkswagen и Tesco предусматривает 14%-ное увеличение числа общественных зарядочных станций в Великобритании, указывает Pod Point, британская компания, занимающаяся инфраструктурой для электромобилей, которая будет осуществлять установку.

Данные, опубликованные ранее в этом месяце Обществом производителей и продавцов автомобилей, показали, что с начала 2018 года количество регистраций новых электромобилей, включая гибриды, составило 121 577, или 5,9% от общего числа регистраций. Британское правительство заявило, что стремится постепенно свернуть продажи бензиновых и дизельных автомобилей к 2040 году.

К массовому распространению электромобилей готовятся не только автопроизводители, но и нефтяные компании. Ранее в этом году BP PLC приобрела Chargemaster, крупнейшую в Великобритании компанию по зарядке электромобилей, за 130 млн фунтов (166,4 млн долларов). В 2017 году Royal Dutch Shell PLC приобрела голландского конкурента Chargemaster, компанию NewMotion.