МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Выручка группы Gefco, одного из крупнейших логистических операторов Европы, в январе-сентябре выросла на 6,3%, до 3,498 миллиарда евро, сообщает компания.

При этом EBIT за отчетный период выросла на 14,7%, до 123,4 миллиона евро.

"Мы рады подтвердить высокие финансовые показатели Gefco за первые девять месяцев 2018 года. Постоянное повышение прибыльности отражает фокус группы на росте и постоянное стремление к повышению операционной эффективности", — отметил исполнительный вице-президент по стратегии и финансам Gefco Павел Ильичев.

Gefco входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы. РЖД стали владельцами 75% уставного капитала компании в декабре 2012 года. Компания приобрела этот пакет у группы Peugeot-Citroen за 800 миллионов евро. Gefco представлена более чем в 150 странах. Группа развивает свою деятельность в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ, Центральной и Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Южной и Северной Америке.