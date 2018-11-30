МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре сохранилась на уровне прошлого месяца — 9,41%, следует из данных Банка России.

С января ставка по ИЖК в России снижалась, с 9,85% в январе до 9,48% в июне. В июле ставка впервые за продолжительное время выросла, до 9,57%. В августе она снизилась до 9,42%, а в сентябре достигла 9,41%.

"В октябре на фоне сохранения средневзвешенной процентной ставки на сентябрьском уровне 9,41% продолжили расти объемы ипотечного жилищного кредитования", — говорится в сообщении.

В октябре банки выдали 141,3 тысячи рублевых ИЖК на 300 миллиардов рублей, что превысило сентябрьские значения на 16% и 18% соответственно, а октябрь прошлого года — на 25% и 41% соответственно.

Совокупная задолженность по ИЖК с начала года выросла на 20% и на 1 ноября составила 6,2 триллиона рублей.