КРАСНОДАР, 1 дек — ПРАЙМ. Движение восстановлено на всем протяжении федеральной дороги Р-217 "Кавказ" по территории Краснодарского края после расчистки снежных наносов, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Черноморье".

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий и образованием снежных наносов участки нескольких дорог на Кубани были полностью перекрыты до устранения последствий непогоды. По словам врио начальника регионального главка МЧС Ивана Лунева, имели место девять заторных участков, где находилось более 700 автомобилей.

"ФКУ Упрдор "Черноморье" сообщает о восстановлении штатного режима движения и ликвидации временных реверсивных схем на всех 209 километрах федеральной дороги Р-217 "Кавказ" на территории Краснодарского края от станицы Павловская и до границы со Ставропольским краем… Движение по трассе открыто в оба направления (на Ростов-на-Дону и на Махачкалу) и осуществляется без ограничений, — сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Упрдор также сообщал о восстановлении штатного режима проезда на всей протяжённости федеральной дороги от Р-217 "Кавказ" к Майкопу.

Дорожники отмечают, что от снега очищено почти 500 километров дорожного полотна. Сейчас они ведут работы по дальнейшему освобождению проезжей части и обочин от снега и осуществляют противогололедную обработку для обеспечения движения по всем полосам трассы "Кавказ".

Во вторник МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в связи с похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Спасательные службы переведены в режим повышенной готовности. Вечером среды сообщалось о приостановке из-за усиления ветра работы Керченской паромной переправы. В четверг в связи с ураганным северо-восточным ветром в Новороссийске был введен режим ЧС. Вечером пятницы из-за снежных наносов, парализовавших движение на некоторых участках дорог, режим ЧС объявлен в Гулькевичском районе.