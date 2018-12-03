МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever подписал соглашение с одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний, британской GlaxoSmithKline (GSK), о покупке у нее активов по производству продуктов и напитков здорового питания в Бангладеш, Индии и других странах Азии, говорится в сообщении Unilever.

Компания поясняет, что сделка состоит из трех элементов. Во-первых, будет реализовано слияние двух подразделений компаний в Индии — Hindustan Unilever Ltd (HUL) с GSK Consumer Healthcare India (GSK CH India). Во-вторых, Unilever купит 82% акций подразделения GSK в Бангладеш — GSK Bangladesh Limited, и в-третьих, компании отойдет ряд активов в 20 странах за пределами Индии.

Unilever указывает, что оборот бизнеса GSK в области производства продуктов и напитков здорового питания в 2018 году составил примерно 550 миллионов евро, в первую очередь благодаря брендам Horlicks и Boost. При этом примерно 90% оборота приходится на Индию.

Стоимость всей сделки составляет 4,6 миллиарда евро, из которых Unilever заплатит 3,3 миллиарда евро денежными средствами и новыми акциями своего индийского подразделения HUL. Завершение сделки ожидается примерно через 12 месяцев после получения одобрения акционеров и регулирующих органов.

"Эта сделка отвечает заявленной стратегии Unilever по увеличению ее присутствия в категориях продуктов здорового питания и на быстрорастущих развивающихся рынках", — говорится в пресс-релизе.

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран. Среди них — Lux, Sunsilk, Timotei, Denim, Dove, Rexona, Domestos, Knorr, Lipton, Brooke Bond. На 264 производственных объектах Unilever в сотне стран мира работают около 163 тысяч сотрудников. На российском рынке Unilever работает с 1992 года.