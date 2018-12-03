БРЮССЕЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия разрешила PepsiCo приобрести SodaStream, говорится в сообщении ЕК.

PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков. SodaStream создает аппараты для производства газировки в домашних условиях. В августе текущего года PepsiCo сообщала, что договорилась с SodaStream о покупке, общая сумма сделки оценивалась в 3,2 миллиарда долларов.

"Еврокомиссия одобрила в рамках правил ЕС по слияниям приобретение SodaStream International Ltd (Израиль) компанией PepsiCo Inc. (США)… Еврокомиссия нашла, что предложенное приобретение не вызовет опасений за конкуренцию, поскольку между деятельностями компаний нет или есть лишь ограниченные пересечения и связи", — говорится в релизе.