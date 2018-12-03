МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Оборот предприятий общественного питания в России в январе-октябре 2018 года увеличился на 3,9% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,231 триллиона рублей, говорится в докладе Росстата.

В октябре показатель увеличился в годовом выражении на 2,5%, составив 137,7 миллиарда рублей, а по сравнению с сентябрем он снизился на 1,2%. Для сравнения, в октябре 2017 года рост оборота в годовом исчислении составлял 4,4%.

Отечественный ресторанный рынок падал с октября 2014 года до января 2017 года. Затем он начал показывать положительную динамику. По итогам 2017 года оборот компаний общепита увеличился на 3,2% — до 1,435 триллиона рублей.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.