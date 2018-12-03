МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России оштрафовало торговую сеть Metro Cash & Carry на 300 тысяч рублей за распространение рекламы скидок на вина, сообщается на сайте службы.

Ранее ведомство признало торговую сеть виновной в распространении рекламы через смс и в мессенджере Viber с предложениями скидок на вина разных стран. УФАС тогда также предписало Metro прекратить рассылку скидок на вина. Компания уведомила службу об исполнении предписания, однако рассылка спама в мессенджере Viber с предложением скидок на французские вина в сопровождении изображения бокала вина все равно продолжилась.

"Московское УФАС России признало Metro Cash & Carry виновным в неисполнении предписания о прекращении нарушения закона о рекламе и приняло решение оштрафовать торговую сеть на 300 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

"Подобные действия наносят урон, в первую очередь, самой компании. Взыскание за игнорирование предписания о прекращении нарушения закона о рекламе может достигать до 500 тысяч рублей. Не игнорировать установленные сроки, не вводить потребителей в заблуждение, не нарушать закон и исправлять допущенные нарушения – приоритетная задача самих нарушителей", – отметил руководитель московского УФАС Армен Ханян.

Ведомство напоминает, что реклама алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 5% и более разрешается только в местах розничной продажи алкогольной продукции.

Компания Metro AG была основана в 1964 году в Германии. Штаб-квартира находится в Дюссельдорфе. Штат ритейлера превышает 150 тысяч человек по всему миру. Компания работает в 35 странах. В 2017 году Metro AG завершила разделение на две компании: сеть по продаже продуктов питания под названием Metro и ритейлера электроники Ceconomy.