ВАШИНГТОН, 3 дек — ПРАЙМ. Boeing продолжает работать и поддерживать индонезийскую авиакомпанию Lion Air в непростое время после катастрофы, прокомментировал представитель компании информацию о возможном намерении перевозчика отменить заказы на модель 737 MAX.

"Boeing глубоко опечален трагическим инцидентом, произошедшим с Lion Air. Наши сердца вместе с теми, кого это затронуло. Мы предпринимаем все меры, чтобы понять все аспекты произошедшего инцидента и работаем плотно со следствием и властями. Мы также поддерживаем нашего клиента, которого мы высоко ценим, в это непростое время", — сообщил РИА Новости представитель Boeing на просьбу прокомментировать информацию в СМИ со ссылкой на источники о том, что владельцы Lion Air намереваются отказаться от текущих заказов на 737 MAX.

Самолет Boeing 737 MAX, выполнявший 29 октября 2018 года рейс из Джакарты на один из индонезийских островов, потерпел катастрофу через 13 минут после взлета. Все 189 человек, находившиеся на борту, погибли.

В пятницу Национальный комитет по безопасности транспорта (НКБТ) Индонезии опубликовал заявление, в котором заявил об ошибочных выводах местных и иностранных СМИ в освещении предварительного доклада комиссии по расследованию катастрофы самолета бюджетной авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы 29 октября.

Как сообщал комитет, "ни НКБТ, ни глава его подкомитета по расследованию авиационных происшествий не заявляли, что самолет авиакомпании Lion Air модели Boeing 737 MAX с регистрационным номером PK-LQP не был годен к полету".

По мнению комиссии, нештатно работающий датчик подавал в компьютерные системы самолета ложный сигнал о падении воздушной скорости, после чего автоматика опускала нос самолета, начиная маневр, необходимый для повышения воздушной скорости с целью избежать "сваливания" лайнера в штопор. При этом реальная воздушная скорость самолета оставалась расчетной, говорится в сообщении. Комиссия сделала вывод, что за 13 минут полета пилотам более 20 раз пришлось вручную корректировать угол атаки самолета, поднимая нос в нормальное положение.