МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Нарушения в финансовой деятельности Роскосмоса, которые были выявлены Счетной палатой в ходе проверки, относятся к периоду до формирования госкорпорации и не имеют связи с хищениями денег, а вызваны неправильно оформленной отчетной документацией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

"Если вы имеете в виду заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина, то, говоря о Роскосмосе, он ссылался на итоги проверки 2004-2014 годов. И упомянутые сотни миллиардов рублей — это не "украденные деньги", у нас ежегодный бюджет Федеральной космической программы в десять раз меньше названной суммы, а сумма вовремя незарегистрированных РИДов — т.н. "результатов интеллектуальной деятельности" за прошлый период. Это не деньги, а неправильно оформленная бумажная отчетность", — пояснил Устименко.

Он рассказал, что эти нарушения возникли еще до формирования госкорпорации "Роскосмос" и связаны с деятельностью упраздненного Федерального космического агентства.

"А то, что некоторые граждане в СМИ восприняли эти цифры на свой лад, говорит о том, что иногда люди путают прямой угол с температурой закипания воды", — сказал Устименко.

"Что касается проверки Генеральной прокуратуры, то она также касалась прошлого периода — до прихода нынешней администрации Роскосмоса. Наш новый генеральный директор дал жесткое указание сотрудничать с правоохранителями и решительно избавляться от людей, кто "путает свою шерсть с государственной". Более того, ряд проверок, внутренний аудит организован самим Роскосмосом. Мы оперативно наводим порядок, без которого наши космические планы испытают перегрузки земных проблем", — отметил он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал "Роскосмос" рекордсменом по финансовым нарушениям. По его словам, в Роскосмосе обнаружены нерациональные траты, нарушения дисциплины, неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, не использованы средства на счетах, несколько миллиардов утрачено.

Впоследствии Генпрокуратура заявила, что в отношении деятельности госкорпорации Роскосмос возбуждено 16 уголовных дел, еще 44 материала переданы в следственные органы. Всего генпрокуратура выявила в Роскосмосе 1700 нарушений закона. Эти данные касаются проверок в 2017 году и первой половине 2018 года.

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