МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Количество транзитных полетов авиакомпаний через воздушное пространство РФ по итогам января-ноября 2018 года увеличилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 275,4 тысячи, сообщает Росавиация.

"С января по ноябрь 2018 года российские авиадиспетчеры обслужили в верхнем воздушном пространстве страны 1,551 миллиона полетов, увеличив этот показатель относительно того же периода прошлого года на 10%. На международных воздушных линиях было выполнено 802,7 тысячи полетов, рост +10,4%, включая 275,4 тысячи транзитных полетов, рост +7,1%. Число внутренних полетов составило 748,3 тысячи, рост +9,6%", — говорится в сообщении.

При этом в ноябре российские и иностранные перевозчики выполнили в воздушном пространстве РФ 128 тысяч полетов, что на 7,3% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

На международных трассах выполнено 65,1 тысячи полетов (рост на 6,7%), из них транзитных — 23,6 тысячи (плюс 1,5%). На внутренних воздушных линиях авиакомпании совершили 62,9 тысячи полетов, увеличив показатели на 8%.