МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Объем рынка российских медицинских изделий и медицинской техники за девять месяцев 2019 года составил 221 миллиард рублей, наблюдается тенденция к росту этого показателя, сообщил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров на национальном форуме реабилитационной индустрии.

Доля медизделий и техники российского производства в 2017 году была равна 21%. Для сравнения, в 2012 году она составляла 15%, рассказал глава Минпромторга.

"За 2017 год общий объем рынка составил 255 миллиардов рублей, за первые девять месяцев — 221 миллиард рублей. То есть мы видим тенденцию к росту, растет рынок и растет доля присутствия нашего производителя", — сказал Мантуров.

"Мы ставим перед собой задачу выйти на показатели 50% рынка за счёт российского производителя к 2025 году", — отметил он.

Стратегия развития медицинской промышленности России до 2030 года предполагает увеличение российского производства медицинских изделий в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года, а экспорта медизделий — в 10 раз, сообщал ранее Минпромторг РФ.