МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Киевский и Курский вокзалы Москвы проверяют с связи с анонимными сообщениями об угрозах, но они работают в штатном режиме и движение поездов идет по расписанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

"На Киевском и Курском вокзалах железнодорожных вокзалах Москвы проводятся проверочные мероприятия с связи с анонимными сообщениями о возможных нарушениях режима безопасности", — сообщили в пресс-службе дирекции во вторник.

Там напомнили, что решение о эвакуации пассажиров и сотрудников вокзалов, либо о проведении проверочных мероприятий без закрытия здания вокзала принимают представили силовых органов.

"Курский и Киевский вокзалы, несмотря на проверочные мероприятия, работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется согласно расписанию", — отметили в дирекции.