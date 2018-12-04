МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Все анонимные звонки о "минировании" на девяти железнодорожных вокзалах в Москве поступили из-за рубежа, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями всех железнодорожных вокзалов в Москве после анонимных звонков об угрозе взрыва. Пока проверки проходят без эвакуации пассажиров и персонала. На движении поездов дальнего и пригородного сообщения информация не повлияла.

"Уже установлено, что все анонимные звонки исходили из-за рубежа", — сказал собеседник агентства.