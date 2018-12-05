ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Главы немецких автопроизводителей на встречах с президентом Трампом и высокопоставленными чиновниками Белого дома, состоявшихся во вторник, представили планы инвестиций в США. Эта стратегия направлена на смягчение американской угрозы введения тарифов для автопроизводителей, сообщает Dow Jones.

Старшие топ-менеджеры крупнейших немецких автокомпаний представили предложения насчет финансирования разработок новых автомобилей, расширения заводов и сотрудничества с американскими производителями, чтобы подчеркнуть свои обязательства касательно будущих инвестиций и создания рабочих мест в США. Большинство озвученных предложений затрагивают существующие планы и проекты, которые не выступают в качестве прямого ответа на инициативы президента Трампа, направленных на то, чтобы побудить иностранных автопроизводителей увеличить объемы производства в США. Как заявил Белый дом, Трамп "поделился своими представлениями о том, что все автопроизводители должны выпускать машины в США, и о создании более дружественной бизнес-среды".

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс, который в следующие несколько лет планирует вдвое повысить рыночную долю своей компании в США, заявил после встреч, что VW готова увеличить инвестиции в США и сделала большой шаг, чтобы избежать тарифов.

Генеральный директор Daimler Дитер Цетше сказал, что Белый дом очень позитивно отреагировал на инвестиционные планы его компании, добавив, что хотя вопросы торговли не были основными на этих встречах, "я бы сказал, что подразумеваемая потенциальная угроза была снижена".

Топ-менеджеры немецких автопроизводителей, наряду с финансовым директором BMW Николасом Петером, обсуждали свои производственные мощности в США с президентом и ключевыми сотрудниками его экономической команды, в том числе с министром торговли Уилбуром Россом и американским торговым представителем Робертом Лайтхайзером.

Кристин Дзичек, вице-президент по промышленности, вопросам занятости и экономики в Центре автомобильных исследований, находящемся в Анн-Арборе, Мичиган, сомневается, что встреча снимет угрозы для отрасли со стороны Белого дома.

Она пояснила, что если тарифы на запасные части и комплектующие будут введены, немецкие автопроизводители понесут серьезный ущерб, потому что они сильно зависят от двигателей и коробок передач, импортируемых из Европы для автомобилей, собираемых в США.

Но поскольку американский авторынок достиг своего пика в 2016 году, "ни одна компания сейчас не спешит создавать дополнительные производственные мощности", отметила Дзичек. По ее словам, несмотря на все заверения Белого дома насчет тарифов, "я абсолютно уверена, что президент и администрация попытаются использовать их". "Вы не машете кулаками просто так. Угроза никуда не исчезла", – добавила она.

Дисс сообщил журналистам, что VW находится на финальном этапе переговоров с Ford<F> Motor Co. касательно создания международного автомобильного альянса. Этот альянс, по словам Дисса, укрепит позиции автопроизводителя из мичиганского Дирборна в Европе за счет совместного использования автокомплектующих. Кроме того, VW обсуждает возможности использования избыточной мощности Ford в США для сборки дополнительных автомобилей.

По мнению Дисса, VW нуждается в дополнительных мощностях в США и "дополнительном автостроительном заводе как для Volkswagen, так и для Audi". Он также сказал, что компания близка к завершению переговоров в Теннеси, но добавил, что VW может рассмотреть и другие возможности.

Ford подтвердил, что обсудил с VW возможности сотрудничества в ряде областей, но добавил, что "пока рано делиться подробностями на эту тему".

Volkswagen в Чаттануге, Теннеси, выпускает седаны Passat и кроссоверы Atlas. В марте она говорила, что направит на сборку Atlas 340 млн долларов, тем самым расширив свои обязательства на заводе в Теннеси.

Дисс также отметил, что VW укрепляет свои возможности в сфере ПО за счет сотрудничества с Microsoft<MSFT>.

Дисс и Цетше предположили, что их инвестиционные стратегии могут помочь немецким компаниям избежать потенциального 25%-ный тарифа, который Трамп грозится ввести на импортируемые из ЕС машины, если торговые переговоры с блоком окажутся безрезультатными.

На вопрос о торговых переговорах Дисс ответил, что в обязанности немецких автопроизводителей не входит ведение переговоров по тарифам или выполнение роли посредника между переговорщиками. Вместо этого он указал на то, что немецкие компании представили в США свои инвестиционные планы.

Описывая инвестиционные планы Daimler, Цетше заявил, что это просто было вопросом экономической целесообразности для производителя люксовых машин. Он также сказал, что "невозможно выпускать в США каждый автомобиль, который мы продаем здесь, потому что в итоге мы придем к очень незначительным объемам".

BMW назвала встречи конструктивными и сказала, что обдумывает открытие второго производственного объекта в США для выпуска двигателей и коробок передач. Согласно компании, объемы ее производства в Северной Америке вырастут за счет завода в Спартанберге и нового завода в Мексике, который будет пущен в эксплуатацию следующим летом.

"В будущем у нас будет такой масштаб, при котором подобный шаг будет обоснован с точки зрения бизнеса. На сегодняшний день решение по данному вопросу пока не принято", — пояснила BMW.