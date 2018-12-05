МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Группа "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, открыла первый магазин товаров для животных "Зоозавр", говорится в пресс-релизе "Детского мира".

"Группа компаний "Детский мир" сообщает об открытии первого магазина "Зоозавр", — говорится в сообщении. Магазин открылся в Москве, его торговая площадь составила 200 квадратных метров. Ритейлер отмечает, что в "Зоозавре" представлены, в частности, корма, ветеринарные препараты, косметика, средства гигиены.

"Развитие новой розничной сети "Зоозавр" позволит группе компаний "Детский мир" диверсифицировать бизнес, что гарантирует нашим акционерам высокие темпы роста финансовых показателей компании в ближайшие годы", — сказал гендиректор "Детского мира" Владимир Чирахов, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). Это крупнейший розничный ритейлер детских товаров в России. АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.