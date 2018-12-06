МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Темпы роста объема мировых пассажирских авиаперевозок в октябре ускорились до 6,3% в годовом исчислении после сентябрьских 5,5%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Сильные показатели октября обнадеживают после замедления роста спроса в сентябре, что произошло частично из-за перебоев, связанных с погодными условиями. Однако более широкая картина говорит о том, что рост перевозок замедлился по сравнению с началом года, что отражает более смешанный экономический фон и снижение стимулирования спроса из-за уменьшения стоимости перевозок", — приводятся в релизе слова гендиректора IATA Александра де Жюньяка (Alexandre de Juniac).

Сообщается, что наибольший рост показателя снова зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — 7,6%. В Европе рост составил 7,4%, в странах Латинской Америки — 6,5%. В странах Северной Америки показатель вырос на 4,6%, на Ближнем Востоке — на 3,9%. Наименьший рост показателя зафиксирован в странах Африки — на 1,7%.

Рост объема международных пассажирских авиаперевозок составил в годовом выражении 6,3%, а внутренних — 6,4%. В сентябре показатели составляли 4,9% и 6,5% соответственно.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в октябре вырос на 11,5% в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 11%, внутренних перевозок — на 12,2%.