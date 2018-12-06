МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Fiat Chrysler Automobiles NV сегодня назначила менеджера Amazon Марка Стюарта своим операционным директором по региону Северная Америка, а также сделала еще несколько перестановок в руководстве. Об этом в электронном письме сотрудникам написал генеральный директор Майк Мэнли, сообщает Dow Jones.

Стюарт до этого был вице-президентом по операциям Amazon.com Inc.

Fiat также назначила Нила Голайтли глобальным директором по коммуникациям, а Майка Кигана – директором по аудиту, устойчивому развитию и комплаенсу. Киган сменит Алессандро Бальди, который планирует уйти в отставку в 1-м квартале 2019 года, согласно электронному письму.

"Благодаря этим перестановкам мы соединим критически важные навыки с ключевыми ролями. Кроме того, представления извне позволят расширить нашу точку зрения", – указал Мэнли.

Назначения вступают в силу немедленно.