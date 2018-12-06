БЕРЛИН, 6 дек — ПРАЙМ. Компания Audi с пятницы начнет отзыв в свои мастерские почти 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями (V-TDI), сообщает пресс-служба компании.

"Акционерное общество Audi с завтрашнего дня в Германии начнет отзыв почти 64 тысячи автомобилей с дизельными двигателями V-TDI", — говорится в сообщении. Как добавили в компании, Федеральное ведомство автомобильного транспорта (KBA) позволило Audi провести обновление программного обеспечения двигателя. Это касается 103,5 тысячи автомобилей серии A6, A7 Sportback и A8, а также SUV Q5 и SQ5 TDI.

Как пояснили в компании, в этих технических решениях программный компонент будет изъят из управления двигателем. Параллельно для некоторых вариантов моделей будет обновлена сенсорная система. Уточняется, что обновление будет бесплатным для клиентов Audi и не повлияет негативно на расход топлива, выбросы CO2, производительность двигателя, максимальный крутящий момент и уровень шума, а также на долговечность системы последующей обработки выхлопных газов.

"Для того, чтобы провести обновление программного обеспечения, необходимо отозвать автомобили. По этой причине Audi связывается со всеми автовладельцами, которых это касается, с просьбой связаться с партнерами или дилерами", — отметили в компании.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В январе 2017 года Volkswagen окончательно согласовал с американскими властями уплату штрафа в 4,3 миллиарда долларов в рамках дизельного скандала.