МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Американская розничная компания Walmart планирует приобрести крупнейшего в мире онлайн-продавца предметов декора для стен Art.com, говорится в сообщении компании.

"Walmart планирует управлять активами Art.com как обособленным и отдельным сайтом, а затем добавить их широкий ассортимент на Walmart.com, Jet.com, и Hayneedle.com", — сообщила компания.

Закрытие сделки ожидается в начале следующего года, сумма покупки не раскрывается.

Art.com основана в 1998 году, занимается онлайн-продажами предметов декора для стен, имея в каталоге около 2 миллионов картин и фотографий.

Walmart была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). Более чем в 11,7 тысячи магазинов компании, расположенных в 28 странах, работают примерно 2,3 миллиона человек.