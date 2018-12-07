МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Импорт легковых машин в Россию в январе-октябре вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 241,6 тысячи штук, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

В октябре импорт вырос на 11,3% по сравнению с сентябрем, до 29,2 тысячи авто.

Импорт машин в денежном выражении в январе-октябре увеличился на 10%, до 5,865 миллиарда долларов, в октябре — на 13,7%, до 680,6 миллиона долларов.

Импорт грузовых автомобилей за десять месяцев снизился на 10,2%, до 20,7 тысячи единиц, в денежном выражении — вырос на 1,6%, до 1,611 миллиарда долларов. В октябре импорт грузовиков вырос на 15,8%, до 2,7 тысячи штук; в денежном выражении — на 12,7%, до 155,4 миллиона долларов.

Экспорт легковых автомобилей из России в январе-октябре вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 75,2 тысячи штук. В октябре этот показатель вырос на 4,1%, до 9,1 тысячи авто.

В денежном выражении экспорт легковых машин за десять месяцев сократился на 7,9%, до 1,033 миллиарда долларов, в октябре — вырос на 0,7% по сравнению с сентябрем, до 119,9 миллиона долларов.

Экспорт грузовиков в январе-октябре вырос на 3,8%, до 11 тысяч штук, в денежном выражении — 18,8%, до 262,2 миллиона долларов. В октябре экспорт вырос на 15,9% по сравнению с сентябрем, до 1,4 тысячи единиц; в денежном выражении — на 7,1%, до 35,1 миллиона долларов.